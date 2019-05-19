Ucuz su komisyondan geçti başkan gündeme almadı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mayıs ayının meclis son oturumunda Cumhur İttifakı'nın önerisiyle suda yüzde 30 indirim yapılmasını öngören komisyon kararını önceki gün toplanan ASKİ Genel Kurulu'na getirmeyerek indirime engel oldu. Su da indirim 3 ay sonra yapılacak olan ASKİ Genel Kurulu'nda görüşülecek. Adanalılar, su tüketiminin en fazla olduğu yaz aylarında suya daha fazla para ödemiş olacak.AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, suya yüzde 30 indirimi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul ettiklerini belirterek, "Bu kararın genel kurul gündemine gelmesi lazım. Gündeme alma yetkisi de Başkan Zeydan Karalar'a aitti. Ancak başkan genel kurul gündemine taşımayarak su indirimin önüne geçti. Biz yüzde 30 indirim yapılsın ve yılsonuna kadar da zam yapılmamasını istedik. Kendisi kademeli olarak düşürülmesini istedi. Gündeme almadığı için oylama yapılmadı" dedi.Zeydan Karalar'ın Adanalıların ucuz su kullanmasını engellediğini ifade eden Ozan Gülaçtı, "Adanalı hemşerilerimizin bu yaz sıcağında ve suyun en çok kullanıldığı dönemde Millet İtitfakı'nın ret oyuna rağmen Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak ucuz su kullanmalarını istedik. Başkan Zeydan Karalar koltuğa oturur oturmaz Adanalılar mağdur etti. Bu indirimden Adanalıları mahrum bıraktı. Gündeme almış olsaydı Adanalılar suyu yılsonuna kadar ucuz kullanacaktı" diye konuştu.