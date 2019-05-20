Erasmus projesi İtalya’da anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında kentte ve Avrupa da Alzheimer ve Alzheimer başlangıcı olan kişilere yönelik "USE OR LOSE" (Kullan veya kaybet) adlı projenin ikinci ulus ötesi toplantısı 9-10 Mayıs tarihinde İtalya'nın Palermo şehrinde gerçekleştirildi. Erasmus+ Stratejik ortaklık programı kapsamında başta 65 yaş üstü yaşlılar olmak üzere ve Alzheimer başlangıcı olan kişilere ve onların ailelerine yönelik uğraş terapi kılavuzu oluşturulmasına yönelik ortaklar arasında görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. Proje ortakları ülkelerinde ki demans ve alzheimer başlangıcı olan kişiler ve hastalıkla mücadele ile ilgili mevcut durum analiz raporları hakkında sunumlar yapıldı.