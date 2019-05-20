Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

OSMANİYE'DE
otomobilin motor
bölümüne sıkışan
kedi, aracın çekiciyle
tamirhaneye
götürülüp sökülmesiyle
kurtarıldı.
İstiklal Mahallesi
5071 Sokak'ta park
halindeki 80 AAN
800 plakalı otomobiline bineceği
sırada motor kısmından
gelen sesleri fark eden sürücü,
sıkışan kediyi kurtarmaya
çalıştı. Sürücü ve çevredekiler,
kediyi sıkıştığı yerden
çıkaramayınca durum itfaiyeye
bildirildi. İtfaiye ekiplerinin
çabası da yeterli olmayınca otomobil,
çekiciye yüklenerek oto
tamirhanesine götürüldü. Kedi,
aracın bazı parçalarının sökülmesiyle
kurtarıldı.