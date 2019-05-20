Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

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otomobilin motorbölümüne sıkışankedi, aracın çekiciyletamirhaneyegötürülüp sökülmesiylekurtarıldı.İstiklal Mahallesi5071 Sokak'ta parkhalindeki 80 AAN800 plakalı otomobiline bineceğisırada motor kısmındangelen sesleri fark eden sürücü,sıkışan kediyi kurtarmayaçalıştı. Sürücü ve çevredekiler,kediyi sıkıştığı yerdençıkaramayınca durum itfaiyeyebildirildi. İtfaiye ekiplerininçabası da yeterli olmayınca otomobil,çekiciye yüklenerek ototamirhanesine götürüldü. Kedi,aracın bazı parçalarının sökülmesiylekurtarıldı.