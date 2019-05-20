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Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştılar

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştılar
ANADOLU Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, derneğin Adana şubesine ait iftar çadırında vatandaşlarla iftar yaptı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gelen Aydın, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ile dernek şubesince Çukurova ilçesinin Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda kurulan iftar çadırını ziyaret etti. Aydın, vatandaşların ramazanını kutladı, onlarla sohbet etti, çiçek hediye etti. Vali Demirtaş ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, "Bu birlik beraberliğin önce ülkemizde daha sonra tüm İslam aleminde artmasını diliyoruz. Bugün ASKON Genel Başkanımız ve milletvekilimiz yanımızda. Vatandaşlarla aynı çadırda iftar yapmak beni heyecanlandırdı ve çocukluğuma götürdü adeta." diye konuştu.
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Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştılar
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