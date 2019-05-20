Veliler bilgilendirildi

BUGÜN NELER OLDU

yaşındaki küçük ve büyük çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili ilk veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4'de düzenlenen toplantıda, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin kuruluş amacı, eğitim anlayışı, faaliyetleri, başvuru süreci ile öğrencilerin kabulü ve eğitim pasaportu hakkında velilere bilgiler verildi. Velilerin Çocuk Üniversitesi ile ilgili merak ettiği sorulara cevap verildi. Veli bilgilendirme toplantıları, 20 Mayıs 2019 pazartesi günü saat 17.00'de İrfan Günsel Kongre Merkezi'inde yapılmaya devam edecek.