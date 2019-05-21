Ahmet Özhan mest etti

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ramazan özel konserinde ünlü ses sanatçısı Ahmet Özhan, seslendirdiği sevilen ilahilerle dinleyenleri mest etti. Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezi (ŞKM) Mehmet Akif Ersoy Salonu'ndaki konserde okuduğu ilahilerle seyircilerin manevi dünyasına dokunan Özhan, Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı. "Sevdim Seni Mabuduma", "Gel Gör Beni", "Uyan Ey Gözlerim", "Mevlana" gibi yoğun ilgi gören parçaların da yer aldığı 22 eseri seslendiren Özhan, Gaziantep'in diğer illere göre çok farklı ve özel bir şehir olduğunu vurguladı. Gaziantep'te ilk kez 1973 yılında Şef Ahmet Muhtar Küçükkömürcü ile birlikte konser verdiğini anımsatan Özhan, kentin musikisi, kültürü ile de muhteşem bir kent olduğunu söyledi.