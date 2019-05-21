Londra’da Dil Çeşitleri Sempozyumu’na katıldılar

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Uygulamalı Dilbilimi ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, Büyük Britanya'daki topluluk dilleri arasında standart olmayan ve azınlıklar tarafından kullanılan dil çeşitlerinin tartışıldığı Dil Çeşitleri Sempozyumu'na davetli konuşmacı olarak katıldı. İngiltere Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi bünyesindeki Açık Dünya Araştırma İnsiyatifi Diller Arası Dinamikler: Toplumları Yeniden Şekillendirme Programı kapsamında Wesminster Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma, Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu "Londra'da Sosyetik Türkçe'yi Öğrenmek: Gençlerin Standard ve Kıbrıslı Türkçesi'ne bakış açıları" başlıklı sunumuyla katıldı. Doç. Dr. Çavuşoğlu, özellikle Londra'da faaliyet gösteren Türk okullarında yaptığı çalışmasında, öğrencilerin okula başlarken bildikleri Kıbrıs Türkçesi'nin okul ve öğretmenler tarafından göz ardı edilmesinin öğrenciler tarafından olumsuz karşılandığını vurguladı. Doç. Dr. Çavuşoğlu, "Öğrencilerin sahip oldukları ancak resmi olmayan dil becerilerinin dil öğretimi çerçevesinde gayri meşrulaştırılması öğrencilerin dil öğrenimine karşı duydukları ilgiyi azaltmakta ve kendilerini topluma ait hissetme duygularını geliştirmelerini zorlaştırmaktadır" dedi.