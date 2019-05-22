Çevre yolu savaş alanına döndü

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, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şefre Biricik (41) idaresindeki 46 AAB 051 plakalı otomobil, Doğu Çevre yolunda, Ümmet Boydak'ın (21) kullandığı 46 DU 842 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince 30 dakikalık çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtarıldı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki İzzet Boydak (17), Şeydanur (9), Sebahattin (44), Şerife (16) ve Ahmet Biricik (17) yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ümmet ve İzzet Boyrak'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.