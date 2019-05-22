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Kaçak avlanan 1 ton 800 kilo balık imha edildi

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Kaçak avlanan 1 ton 800 kilo balık imha edildi
KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak avladıkları 1 ton 800 kilo balıkla yakalanan 2 kişiye 15 bin lira para cezası kesildi. Balıklar ise imha edildi. Narlı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde devriye gezen jandarma ekipleri, M.B. (36) ve A.T.'nin (33) kullandığı minibüslerde sazan ve yayın balığı olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede toplam 1 ton 800 kilo ağırlığında olan balıkların kaçak avlandığını tespit etti. Pazarcık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, M.B. ve A.T.'ye 15 bin lira para cezası kesti. Balıklar, insan sağlığına zararlı olabileceği değerlendirilerek imha edilirken, her iki araç jandarma trafik ekiplerince 15 gün süreyle trafikten men edildi.
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Kaçak avlanan 1 ton 800 kilo balık imha edildi
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