Macera parkı inşaatı hızla devam ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Yeşiltepe mahallesinde inşaatına başladığı macera parkının yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların hoşça vakit geçireceği güzel bir tesisi daha hizmete sunacaklarını kaydetti. Sosyal ve kültürel projelerle adından söz ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, yeşil alanların değerlendirilmesi amacıyla başlattığı projelerine bir yenisini daha ekledi. Dulkadiroğlu Belediyesi, Yeşiltepe mahallesinde hizmete açtığı Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanının hemen karşısında Macera Parkı inşaatına başladı. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinin özel bir projeye daha kavuşacağını aktardı. Başkan Okay, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak atıl durumda bulunan alanları en verimli şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Başkan Necati Okay, "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Yeşiltepe mahallemizde bulunan ormanlık alanları en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Bu bölgede ilk çalışmamız olan Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı projemizin ardından Heyecan Merkezi olarak isimlendirdiğim Macera parkının da inşaatına başladık. Bu projemizle ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu alanda hoşça vakit geçirmesini hedefliyoruz" dedi.