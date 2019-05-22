Samet’in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

BUGÜN NELER OLDU

oğuştan bir kolu olmayan ve geçiğimiz ocak ayında yapılan Türkiye Para-Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Samet Adıyaman, İtalya'da yapılacak Avrupa Para- Tekvando Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu, bunun için de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Adıyaman, kendisi gibi engeli olan gençlere tavsiyede bulunarak,ifadelerini kullandı.İki yıldır Para-Tekvando sporu yapan Adıyaman, "Spora başladıktan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım ve kendime güvenim geldi. 2019 yılının ocak ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Şimdi ise İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve iyi bir derece elde etmek için çalışıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak istiyorum" diye konuştu.Samet, "Spora başladıktan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım ve kendime güvenim geldi. 2019 yılında ocak ayında yapılan Türkiye şampiyonluğuna katıldım ve Türkiye üçüncüsü oldum. Şimdi yeni ve iz bırakan başarılar elde etmek istiyorum" diye konuştu.