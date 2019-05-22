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Tarsus’ta doktora darp iddiası

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019
Tarsus’ta doktora darp iddiası
MERSİN Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Tarsus'ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesinde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ersöz'e bir hasta yakını tarafından darp edilmesini kınadı.Dr. Tarık Ersöz'a darp iddiası nedeniyle Medical Park Tarsus Hastanesi önünde Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ve Medical Park Hastanesi Başhekimi Dr. Ozan Levent yaptıkları açıklamada, saldırıyı kınayarak şunları kaydettiler: "Sağlıkta şiddet ne yazık ki hız kesmeden devam ediyor. Son olarak; 13 Mayıs 2019 günü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ersöz bir hasta yakını tarafından sıra bekleme bahanesiyle, içerde bir başka çocuk hasta muayene edilirken hakarete, tehditlere ve fiziki saldırıya maruz kalmıştır. Olayın nasıl geliştiği, hekimin ne denli haklı ve şiddeti yaratanların ne denli haksız olduğu tarafımızdan tüm ayrıntıları ile paylaşılabilir ancak bu tutum bile bir şekilde şiddetin meşruiyet kazanmasına neden olacaktır.
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Tarsus’ta doktora darp iddiası
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