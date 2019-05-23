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Vali Demirtaş’tan sporculara başarı dileği

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Vali Demirtaş’tan sporculara başarı dileği
AILE ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü'nün 2019-2023 stratejik eylem planında yer alan 'Özel Gereksinimli Çocukları Sporla Koruma ve Güçlendirme Programı' kapsamında ülke genelinde yapılan çalışmalarla engelli çocukların spor sanat faaliyetleri ile desteklenmesi ve yaşam kalitelerini arttırılması çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. BU hedef için Adana'da engelli bireylere yönelik Floorcurling eğitimleri başlatıldı. Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floorcurling Şampiyonası' 12 Haziran'da, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyona öncesinde Özcan Gül beraberindeki küçük sporcular, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Vali Demirtaş, küçük sporculara şampiyonada başarılar diledi.
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Vali Demirtaş’tan sporculara başarı dileği
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