AK Parti Seyhan iftarda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Parti Seyhan İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, partili mahalle başkanları ile iftar programında bir araya geldi. Seyhan Mas Kebap da düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan, Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tunç, Kadın Kolları Başkanı Hacer Ceylan, Gençlik Kolları Başkanı Basri Büyüktaş, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan iftarda yaptığı konuşmada, kendilerini yalnız bırakmayan Seyhan İlçe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tunç'a ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.