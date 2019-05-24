Ekonominin kalbi Adana’da attı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 'Dünya ve Türkiye Ekonomisi'ni Adana'da masaya yatırdı. Özel sektördeki borçlanmanın yanlış alanlarda değerlendirildiğinden yakınan Demirtaş, "Dış mihrakı olmayan ülke yoktur. Bizim ülke olarak güçlü olmamız lazım. Çünkü haklıların dediği olmuyor, güçlülerin dediği oluyor" dedi. Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD), 'Bilgi Güçtür Toplantıları' kapsamında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı Adana'da konuk etti. HiltonSA'da yapılan ve 1000 kişilik oturma düzeni bulunan salonun dolup taştığı toplantının açılış konuşmasını yapan Çukurova GİAD Başkanı ve TÜGİK Başkan Vekili Ömer Faruk Sakarya, dernek olarak dünyaca ünlü önemli ekonomistleri, konukları Adana'da konuk ettiklerini hatırlattı. Türkiye'de ekonomik göstergelerin, siyasetten etkilenmesini eleştiren Sakarya, "İlkokul çocuklarının bile siyaset konuştuğu, siyasetin içinde olduğu, dünyada belki siyasetin bu kadar çok konuşulduğu başka bir ülke yok. En küçük bir siyasi gelişme ülkenin ekonomisini etkiler hale gelmiş. Bizim bundan kurtulmamız, ekonomimizin siyasetten etkilenmemesi lazım" dedi.Dünya ve Türkiye Ekonomisi' konulu konuşmasında, ekonomik verileri de paylaşarak örnekler veren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da, ülke ekonomisinin, Türkiye, Hindistan, Güney Afrika, Endonezya ve Brezilya'nın içinde bulunduğu 'Kırılgan Beşli' olarak adlandırılan grubun ekonomik verilerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti