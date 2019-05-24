Gaziantep’te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

GAZİANTEP'TE
düzenlenen uyuşturucu
operasyonunda
3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.K.
sevk edildiği adliyede
çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. Şehitkamil
İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı
ekipler Mithatpaşa
Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu
ticareti yapıldığı bilgisi
üzerine harekete geçti. Evi
takibe alan polis, ev sahibi
M.K. ile E.G. ve A.A.'yı uyuşturucu
pazarlığı yaptıkları
sırada düzenlenen operasyonla
gözaltına aldı. Evde
ve şüphelilerin üzerlerinde
yapılan aramalarda 1 hassas
terazi, uyuşturucu madde
paketlemede kullanılan çok
sayıda kilitli şeffaf poşet,
8,20 gram eroin, bir miktar
metamfetamin, uyuşturucu
madde satışından elde edildiği
değerlendirilen 445 lira
para ve 1 kurusıkı tabanca
ele geçirildi. Uyuşturucuya ve
diğer malzemelere el koyan
ekipler 3 şüpheliyi gözaltına
aldı. Emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen
şüphelilerden M.K. çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.