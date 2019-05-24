Gaziantep’te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen uyuşturucuoperasyonunda3 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden M.K.sevk edildiği adliyedeçıkarıldığı mahkemecetutuklandı. Şehitkamilİlçe EmniyetMüdürlüğü'ne bağlıekipler MithatpaşaMahallesi'nde bir evde uyuşturucuticareti yapıldığı bilgisiüzerine harekete geçti. Evitakibe alan polis, ev sahibiM.K. ile E.G. ve A.A.'yı uyuşturucupazarlığı yaptıklarısırada düzenlenen operasyonlagözaltına aldı. Evdeve şüphelilerin üzerlerindeyapılan aramalarda 1 hassasterazi, uyuşturucu maddepaketlemede kullanılan çoksayıda kilitli şeffaf poşet,8,20 gram eroin, bir miktarmetamfetamin, uyuşturucumadde satışından elde edildiğideğerlendirilen 445 lirapara ve 1 kurusıkı tabancaele geçirildi. Uyuşturucuya vediğer malzemelere el koyanekipler 3 şüpheliyi gözaltınaaldı. Emniyetteki işlemlerininardından adliyeye sevk edilenşüphelilerden M.K. çıkarıldığımahkemece tutuklandı.