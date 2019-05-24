HKÜ’lü öğrenci başarı ödülü aldı

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ve Turizm Bakanlığının genç tasarımcıların yakın tarih konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği "2019 Millî Mücadele'nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler" konulu Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışmasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencisi başarı ödülü aldı. HKÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü yüksek lisans öğrencisi Melih Saner Küldöken, Samsun'da düzenlenen yarışmada ödül kazandı. Genç tasarımcıları desteklemek, yakın tarih konusunda farkındalık yaratmak, milli mücadele döneminde görev alan kahramanları hatırlamak amacıyla gerçekleştirilen "Genç Sanat" kapsamındaki afiş yarışmasında 365 başvuru kabul gördü. Başarı, mansiyon ve sergileme alanında çalışmaların yapıldığı yarışmada 50 afiş tasarımı ödül aldı. Başarı alanında ödül alan HKÜ Öğrencisi, görsel becerisini Bandırma Vapurunu simgeleyen kâğıt gemi üzerine "Fikirler Ölmez" şeklinde tasarlayarak başarı ödülünün sahibi oldu. Afiş yarışmasında üniversitesini görsel anlamda başarılı bir şekilde temsil eden Küldöken, büyük bir başarı elde etti. Yarışmada başarı ödülü alan Küldöken: "Bu ödüllü çalışmayı hazırlayan yirmi altı yaşında bir genç değil altı yaşında bir çocuktu diyebilirim. Posterin görseli kâğıttan bir gemi ve üzerinde bir Fikirler ölmez yazılı bir metin'' dedi