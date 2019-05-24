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ve Güvenliği Sempozyumu ilgi gördü

Giriş Tarihi: 24.5.2019
İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu ilgi gördü
Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu İrfan Günsel Kongre Merkezi 2 numaralı salonda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bakanlık Müsteşarı Evrim Hınçal, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü Aziz Gürpınar'ın hazır bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'na katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Sempozyumun açılışında, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü Aziz Gürpınar, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler birer konuşma yaptı.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu ilgi gördü
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