İstanbul’a gideceğiz

SPOR
Toto 1'inci Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor
'un teknik direktörü Ümit Özat, "Ben kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum"
dedi. Özat, kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti. İyi bir sonuç almadıklarını, fakat kötü bir sonuç da çıkmadığını ifade eden Özat, şansların eşit olduğunu söyledi. İKI
ayaklı maçlarda gol yememenin önemli olduğunu belirten Özat, "Bazen çok iyi oynarsınız bu skora üzülürsünüz, bazen çok iyi oynamaz böyle skora sevinirsiniz. Şanslar eşit her ne kadar onların seyirci avantajı da olsa. İlk defa bir seyirci önünde ya da deplasmanda oynamayacağız. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Bütün amacımız İstanbul'da olabilmek"
şeklinde konuştu.