Melih Abi: Mavi Bulvar’da kanlı viraj ölüme davetiye çıkarıyor

Adana'nın ortasından geçen sulama kanalları can yakıyor. Otomobili ile düşen düşene. Buna bir türlü çözüm bulunmadı. Çevreden yetişebilenler araç içindekileri kurtarabiliyor. Kurtaramadıkları daha çok ama. Mavi Bulvar'da ki o viraj sürücülerin kabusu. Pınar Mahallesi'nin Mavi bulvar sınırında bir yıkamacı var. Orada viraj çok keskin. Buraya kanlı viraj diyorlar. Fotoğrafta görüldüğü gibi virajı alamayan bir sürücünün aracını demir parmaklıklar tutmuş. Allah korusun suya düşse belki de can kaybı yaşanacaktı. Buraya kasis mi yapılacak ne yapılacaksa yapılsın. Ama bir an önce acil önlem alınsın. Hadi bakalım poz vermekle afiş asmakla olmuyor! Tedbir al vatandaşı ölümden kurtar!

ZEYDAN KARALAR ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE DURUN DE ARTIK

ÖzeL Halk Otobüs sürücülerinin kulakları çekilmeli. Kartla otobüse binenlere hakaret ediyorlar. Bunlara dur diyecek kimse yok mu? Zeydan Başkan işine mi gelmiyor, gücün mü yok! 'Adanalım' dediğin insanlara hakaret ediyorlar. Umursa biraz. Bunlar daha önce bir şehit annesine hakaret etmiş, yaşlı bir adamı da otobüsten atarcasına indirmişlerdi. Bu cesareti kimden alıyorlar? Hata yapanın ruhsatını iptal edemiyor musun? Kooperatif sözünü geçiremiyor belli. Ya da işlerine gelmiyor. Sen çöz bari bu işi. Özel halk otobüs sürücüleri parasını aldıkları halde vatandaşa böyle muamele yapıyorlar. Bir gün otobüste birini öldürürlerse görürsünüz!