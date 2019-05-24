Rallas, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

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Çukurova?Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunlarından, TURMET Madencilik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti Genel Müdürü Mehmet Rallas öğrencilerimizle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Konuşmasında "Jeoloji Mühendisinin sorumlulukları, Madenciliğin Önemi, Girişimcilik ve Yurt İçi ve Dışı Pazarda Yer Almanın" önemini vurgulayan Rallas, Jeoloji Mühendislerinin yerkabuğunun altındaki cevherleri keşfeden ve hayata katılmasına aracılık eden kişi olduklarını, ancak bunu yaparken keşfetmeleri gereken en değerli cevherin kendi içlerindeki cevher olduğunu unutmamaları gerektiğini ifade etti. İş hayatında aldıkları eğitimin kıymetini bilmelerini, stajları tecrübe kazanmak için ilk basamak olarak görmelerini de öneren Rallas, mesleğe hazırlanan Jeoloji Mühendislerinin mutlaka bir yabancı dil bilgisine sahip olmalarının öneminden söz etti. Rallas, iş hayatında yaşadığı olumlu ve olumsuz deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı.