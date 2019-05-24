Yüreğir’de binlerce insan aynı sofrada iftar yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşları bir araya getirerek birlik, beraberlik ve Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Başkan Kocaispir, her gün ayrı bir mahallede vatandaşlarla iftarını açıyor. Şehit aileleri, yetimleri ve sivil toplum örgütlerini Yüreğir'de iftar programında bir araya getiren Kocaispir, "Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır" dedi. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde her gün bin 500 kişiye iftar verildiğini belirten Başkan Kocaispir, salı, çarşamba ve perşembe günü ise geleneksel Ramazan şenliklerinin devam ettiğini söyledi. Kocaispir, "Sevgili Peygamberimiz, Ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir. Yüreğir'de insanları bir araya getirerek birlik beraberlik ve Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.