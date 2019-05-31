Kanalda kadın cesedi bulundu

Adana'da bir kadının sulama kanalında cesedi bulundu. Olay, Merkez ilçe Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle yolda ilerlerken, sulama kanalında akıntıya kapılıp sürüklenen bir kadını fark eden Yılmaz Haksever (38), aracını durdurup hiç düşünmeden suya atladı. Bir süre kadınla birlikte sürüklenen Haksever, onu kanal kenarına getirip, diğer vatandaşların yardımıyla sudan çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polis, kimliği belirsiz kadının ölümüyle ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatırken, kayıp başvurularını da mercek altına aldı. Kadının, Sarıhamzalı Mahallesi'nde sulama kanalına düştüğü ya da intihar etmiş olabileceğinin yanı sıra cinayet şüphesini de göz önüne alan polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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