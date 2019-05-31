Üniversite öğrencilerinin gastronomi başarısı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep?Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, katıldığı gastronomi şenliğinde gerçekleştirilen yarışmalardan madalya ile döndü. GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Sekizinci Sanat Topluluğu üyeleri ve Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, Toros Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Şenliği'ne katıldı. Şenlikler kapsamında düzenlenen workshop ve yarışmalarda Gaziantep Üniversitesi'ni temsil etti. Toplam 3 kategoride 27 yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmalar kapsamında GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tüm dereceleri alarak büyük bir başarıya imza attı. Üniversite kategorisinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Süleyman Emre Küçükyavuz altın madalya, Sümeyye Serttaş gümüş madalya, Bilge Uyan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Festival kapsamında GAÜN Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk ve Harran Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kayran tarafından bir de panel düzenlendi.