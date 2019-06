Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teŞahinbey Belediyesi tarafından her gün 5 bin kişilik iftar yemeğinin verildiği Şıh Meydanı'nda Gazinatep Valisi Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtı. Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanan iftar sofrası bu yıl yine Şıh Meydanı'nda kuruldu. Ramazan'ın ilk gününde bu yana her gün yaklaşık 5 bin kişinin iftarını açtığı meydanda Vali Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtı. Vali Davut Gül, Ramazan Ayı'nın maneviyatının Şıh Meydanı'nda çok güzel bir şekilde yaşatıldığını belirtti.