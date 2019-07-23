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Deniz kabuklarına hayat veriyor

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Deniz kabuklarına hayat veriyor
Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde yaşayan Arzu Erdal, deniz kıyılarından topladığı deniz kabuklarını yapıştırıp boyadıktan sonra yörenin tanıtımını da katkı sunacak çeşitli hediyelik eşyaya çeviriyor. Evini atölyeye çevirip kış boyunca evinde çalışarak yaz aylarında açtığı stantta satışını yaptığı bin bir çeşit hediyelikleri satarak geçimini sağladığını belirten Arzu Erdal, sadece deniz kabukları değil, su kabaklarından gece lambaları, seramikten de çeşitli hediyelikler yapıyor. Deniz kabuklarından sevimli hediyelik eşyalar yapan ve tanesi 5 TL ile 100 Tl arasında satışa sunan Arzu Erdal, '1999 yılından bu yana deniz kabuklarından hediyelik eşya yapıyorum" dedi.
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Deniz kabuklarına hayat veriyor
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