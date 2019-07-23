Erdemli ’de unutulan yol 57 yıl sonra tekrar açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli İlçe Belediyesi Sinap Mahallesi'ne 1962 yılında yapılan ancak bakımı yapılmadığı için kapanmaya yüz tütmüş yol, Fen İşleri ekipleri tarafından sıcak asfalt dökülerek gün halkın hizmetine sunuldu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "2014 yılında çıkan Büyükşehir Yasası ile nüfusumuzdaki artışa ve coğrafyamızdaki genişlemeye rağmen her mahallemize hizmet götürdük. İlçemiz için hizmetlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu. Belediyeciliğin ekip işi olduğunu belirten Başkan Tollu, "İlçemizin her noktasında nasırlı ellerinin izi bulunan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlçeyi modern bir şehir haline kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sinap Mahallesinde 57 yıl önce yapılmış ancak bakımı yapılmadığı için unutulan yolu da yaparak halkımızın hizmetine sunduk" dedi.