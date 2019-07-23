Formula Student’ten ikincilikle döndüler

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Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing Takımı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in desteğiyle katıldığı "Formula Student Andorra" yarışlarında genel klasmanda ikinci oldu. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen dünyanın en nitelikli mühendislik yarışmalarından "Formula Student"in Andorra ayağına, Ömer Çelik'in çağrısıyla harekete geçen Adana Valiliği ve Adana Sanayi Odasının desteğiyle katılan Çukurova Racing Takımı, başarılı performans gösterdi. 8 ülkeden 18 üniversite takımının katıldığı yarışmada Polonya'dan Silesian Teknoloji Üniversitesinin ardından genel klasmanda ikinci olan Çukurova Racing Takımı, 0-100 km/h etabı yarışında birinci gelerek, "hızlanma yarışı" dalında birincilik kupası kazandı. Türk öğrenciler ayrıca statik ve dinamik etaplarında da ikincilikler elde ederek, toplam 4 kupa ile yarışmayı tamamladı. Teknik Sorumlusu ve araştırma görevlisi Şafak Yıldızhan, "Barselona'ya gelmemizi sağlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e teşekkür ediyoruz" dedi.