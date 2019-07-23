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Kadın girişimci destekle kendi işyerini açtı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Kadın girişimci destekle kendi işyerini açtı
Mersin'de girişimcilik belgesi alıp, terzi dükkanı açan Perihan Mahmutoğlu (42), personel alma noktasına geldiğini söyledi. Akdeniz ilçesinde yaşayan Perihan Mahmutoğlu, 10 yıl tekstil atölyesinde çalıştı. 3 çocuğuna bakmak için iş hayatına ara verdi. Mahmutoğlu, çocuklarının büyümesiyle de iş hayatına dönmek istedi. 3 yıl önce İŞKUR'un girişimcilik eğitim programına katıldı. İş kurma ve yürütme konularında eğitim alan, ardından da KOSGEB'e başvuran Mahmutoğlu, terzi dükkanını açtı. Perihan Mahmutoğlu, "Kurs sonunda aldığım girişimcilik belgesiyle KOSGEB'e başvurdum. Başvurumun kabul edilmesiyle, gerekli malzeme ve teçhizatı aldım. 40 bin lira hibe desteği ile iş yerimi açtım" dedi. Mahmutoğlu, "İlk zamanlarda 'günde üç, dört müşterim olsun bana yeter' diyordum. Şu an personel almayı bile düşünüyorum. Kuruluş döneminde, eşimin de yardımlarıyla, işyerimin ayakta durması için çok çaba sarf ettim ve emek verdim. İlk yıl fazla bir kazancım olmadı. Azimle zorlu süreci başarıyla atlattım. Girişimci olmak isteyen kadınlara, işyeri açmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.
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Kadın girişimci destekle kendi işyerini açtı
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