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Kebap ustalarının zorlu mesaisi

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Kebap ustalarının zorlu mesaisi
Adana'da kebap ustaları, mangal başında hava sıcaklığıyla birlikte yüksek dereceleri bulan ısıda ekmek parası için mücadele ediyor. Kebap ustalarından Zeyni Yıldırım, çok yüksek derecelerde müşterilere Adana kebabını sunduklarını söyledi. Kebap ustası İzzet Zengin de sıcağa alıştığını işini severek yaptığını belirtti. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Adana'da kebap ustaları ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yüksek derecede ekmek parası için mücadele ediyor. Sabah 07.00'de yanan mangal ise gece 24.00'e kadar sönmüyor. Kebap ustaları da iki vardiya halinde günde en az 8 saat mangalın başında kalıp saatlerce ter döküyor. Kebap ustası Zeyni Yıldırım, 7 yıldır ocak başında çalıştığını belirterek, "Adana'nın sıcaklığı bizi ekstra zorluyor. Normalde dışarıda durmak zorken birde bizi ocak başında düşünün, su içinde kalıyoruz. Alıştık ister istemez, ekmek parası olduğu için katlanıyoruz. Severek yapıyoruz işimizi. Adana sıcağıyla çok yüksek dereceyi buluyor burası" dedi.
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Kebap ustalarının zorlu mesaisi
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