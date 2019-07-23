Adana'da çarpıştığı aracın sulama kanalına düşmesi sonucu aracın içerisindeki 5 kişiyi kurtarmak için suya atlayan ve boğularak hayatını kaybeden Hakan Aykol, Kayarlı Mezarlığı'na defnedildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçiliği yapan ve çocuklarını görmek için Adana'ya gelen Hakan Aykol'un, kardeşi Mirza Aykol ile birlikte ot toplamak için tarlaya gittiği, dönüşte de kaza yaptığı öğrenildi. 3 çocuk babası Hakan Aykol'un kuzeni Erhan Akkoyunlu, "Başkasının çocuklarını kurtarmak için kendi çocuklarını yetim bıraktı" dedi.

SUYA ATLADI

Acı olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Aykol (27) yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araç, Hasan Can yönetimindeki 01 EZ 253 plakalı pikapla çarpıştı. Düğünden döndükleri öğrenilen Hasan Can ile eşi Ördek, çocukları Medine, Erdal ve Emirhan Can'ın içerisinde bulunduğu pikap çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Kardeşi Mirza Aykol ile kazadan yara almadan kurtulan Hakan Aykol, yüzme bilmemesine rağmen kanala uçan araçtaki çocukları kurtarmak için suya atladı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hasan Can, oğlu Erdal ile birlikte kendi imkanıyla sudan çıkarken, Emirhan, Medine ve Ördek Can'ı kurtaran Hakan Aykol, akıntının olduğu sulama kanalında gözden kayboldu. Mirza Aykol'un çevredekilere haber vermesiyle olay yerine Can-Kur, polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Ekipler, Hakan Aykol'u olaydan yaklaşık 40 dakika sonra kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hakan Aykol hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi alınan Hakan Aykol, Kayarlı Mezarlığı'na defnedildi.



"YÜZME BİLMİYORDU"

Hasan Aykol'un bir hafta sonra yeniden çalışmak için Bodruma döneceğini, kaza yaptığı araçtaki çocukları kurtarmak için kendi çocuklarını yetim bıraktığını ifade eden Aykol'un dayısının oğlu Erhan Akkoyunlu, "Hakan, otomobilden iner inmez çocukları görüyor. Oradaki yolcuları kurtarmak için suya atlıyor. Zaten pikap da 500 metre ilerideki kanal kapaklarına takılıyor. Hakan sürükleniyor. Mahalledeki arkadaşlar da kendi imkanlarıyla sudan çıkarıyor ancak o saate kadar çok su yutmuş. Hakan yüzme bilmemesine rağmen çocukları görünce dayanamayarak suya atlıyor insanlık için" dedi.