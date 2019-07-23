Titus Tüneli’ne ziyaretçi akını

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın?Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara yaz döneminde yerli ve yabancı turistler ile doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Romalılar döneminde, kenti sel sularından korumak için o dönemde esir olan bin kişiye yaptırılan Titus Tüneli, bitişiğindeki Beşikli Mağarası ve Hz. Hızır Türbesi ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği mekânların en başında yer alıyor. Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, Musa Dağı'ndan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçileri bu ilginç görüntü etkiliyor. Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki etkileyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde. Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağaralar da gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. İçerisinde Roma Dönemi'ne ait elle oyulmuş mezarların bulunduğu bölge adeta doğayla bütünleşmiş. Mağaralardaki mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor. Titus Tünel'i ve Beşikli Mağaralar'ın da eteklerinde yer aldığı Musa Dağı semalarında uçan yamaç paraşütleri eşliğinde güneşin denize yolculuğunu izlemek de mümkün" diye konuştu.