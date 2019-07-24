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Taşkın, Tarsus ilçe yönetimini ziyaret etti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
Taşkın, Tarsus ilçe yönetimini ziyaret etti
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, partisinin yeni atanan Tarsus İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, yeni yönetime hayırlı olsun dileğinde bulundu. Partisinin teşkilatını ziyareti sırasında İlçe Başkanı Nevzat Çetin, Yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları tarafından karşılanan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, yeni başkan ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dedi. Bir süre önce ilçe başkanlığına atanan Nevzat Çetin'in oluşturduğu yeni ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek toplantı yapan Milletvekili Taşkın, Parti yönetimi ve ilçe başkanının önümüzdeki süreçle ilgili çalışma programlarını da dinledi.
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Taşkın, Tarsus ilçe yönetimini ziyaret etti
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