Aladağ ve İmamoğlu mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da?Aladağ ve İmamoğlu Meslek Yüksekokulları ortak düzenlenen mezuniyet töreniyle 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı mezunlarını uğurladı. Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Bora Kaydan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. İmamoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Bora Kaydan, Çukurova Üniversitesi'nin bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma- geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık olduğunu ifade ederek, demokrasi fikrini benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke edindiğini söyledi. Konuşmalarının ardından Yüksekokul birincileri yaş kütüğüne plaklarını çakarken diploma ve plaketlerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan'dan aldı. Daha sonra dereceye giren öğrencilere diploma ve plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, bölüm öğretim elemanları öğrencilere diplomalarını verdi. Öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.