Mülteci sorunu Gaziantep’te tartışılacak

BUGÜN NELER OLDU

genelinde tartışılan Suriyeli mülteciler krizi Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) düzenlenecek uluslararası bir kongrede masaya yatırılacak. GAÜN Rektörü Prof. Ali Gür, 3 gün sürecek kongrede Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'da yaşayan Suriyelilerin sorunlarına yönelik modellerin ele alınacağını ve çözül önerilerinin tartışılacağını söyledi. Prof. Dr. Ali Gür, "Küresel Suriyeli Mülteciler Krizi" kongresinin Global Health ve Union of Medical Care and Relief Organizations organizatörlüğünde 14- 18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak olan kongreye, Türkiye'nin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin önde gelen akademisyen ve araştırmacılarının katılacağını belirtti. Mülteci sağlığı ve yönetimi, eğitim, istihdam ve toplumsal uyum konularının tartışılacağı kongrede, 13 milyon civarındaki Suriyeli mültecinin ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği, yaşam şartlarının nasıl iyileştirilebileceğinin tartışılacağını belirten Gür, kongrede; mültecilerin, uluslararası haklardan ve ülkelerin vatandaşlık haklarından etkin bir şekilde nasıl yararlanabilecekleri gibi konuların da yerel ve uluslararası kurumların uzmanlarının görüşleriyle mercek altına alınacağını kaydetti. Suriye göç krizinden en çok etkilenen ülkenin Türkiye, göçün olumsuz olarak etkilediği kentlerin başında da Gaziantep'in geldiğine işaret Prof. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin Suriyeli mülteciler konusunda krizin başlamasından buyana önemli çalışmalara imza attığını, bu kongrenin de söz konusu çalışmaların bir devamı olduğunu ve 150'si yurt dışından olmak üzere 250'nin üzerinde akademisyenin konuşmaları ile katkı sağlayacağını vurguladı.