Payasspor’dan transfer şov

KULÜP Başkanı Mehmet Arslan ile yönetim kurulu üyeleri Bolu'da kamp yapan takımın kaldığı otelde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arslan, "Yeni sezon öncesi teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda şu ana kadar 10 futbolcuyu renklerimize bağladık. Geçen sezonda kadromuzdaki iki futbolcumuzla da sözleşme imzaladık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor"
dedi. Payasspor; Somaspor'dan Agah Oktay Yılmaz,
24 Erzincanspor'dan Uğur Karakoç,
Şile Yıldızspor'dan Zafer Aydoğdu,
Hatayspor'dan Özgür Kazar,
Kasımpaşa'dan Mehmet Can Hazırcı,
Sultanbeyli Belediyespor'dan Fatih Dalgıç
ve Yasun Tosun,
Kayserispor'dan Uğurcan Gülay,
Adana Demirspor'- dan Ercan Dişkaya,
5 Temmuz İskenderunspor'dan Samet Aytekin
'i renklerine bağladı. Ayrıca takımda forma giyen Oğuzhan Kuş ile Ertaç Bağcı ile sözleşme yeniledi.