Payasspor’dan transfer şov

BUGÜN NELER OLDU

KULÜP Başkanı Mehmet Arslan ile yönetim kurulu üyeleri Bolu'da kamp yapan takımın kaldığı otelde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arslan,dedi. Payasspor; Somaspor'dan24 Erzincanspor'danŞile Yıldızspor'danHatayspor'danKasımpaşa'danSultanbeyli Belediyespor'danveKayserispor'danAdana Demirspor'- dan5 Temmuz İskenderunspor'dan'i renklerine bağladı. Ayrıca takımda forma giyen Oğuzhan Kuş ile Ertaç Bağcı ile sözleşme yeniledi.