Adaletin yılmaz savunucusu olacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi'nde mezun olan öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı. Törene Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Genel Sekreter ve Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu, aileler ile mezun öğrenciler hazır bulundu. Törende Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Dekan Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu, Genel Sekreter ve Adalet ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur, Adalet Meslek Yüksekokulu bölüm birincisi Tülin Ebru Yanar, Hukuk Kulübü Başkanı Mesut Can birer konuşma yaptı. Törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden Uzm. İlyas Abdullin'in keman dinletisi ile Hukuk Fakültesi araştırma görevlilerinden Mısra Çaydamlı'nın piyano dinletisi salonu dolduranlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.