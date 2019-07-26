Gençler topladı, şehit yakınları hediye etti

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Kahramanmaraş Gençlik Merkezi üyesi gençler, yıl boyu biriktirdikleri mavi kapaklarla aldıkları 9 tekerlekli sandalyeyi, şehitler adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, merkez müdürü Ahmet Asım Demirdöğen öncülüğünde yıl boyunca 900 kilogram mavi kapak topladı. Kapakları Hacı Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kantin işleten ve mavi kapak çalışmalarıyla engellilere sandalye alan Abdulkadir Zeki Gülmez'e ulaştıran gençler, Gülmez'in girişimleriyle 9 sandalye aldı. Alınan tekerlekli sandalyelere 9 şehidin ismini yazan gençler, daha sonra sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. AK Parti Milletvekili Habibe Öçal, gençlik merkezinde düzenlenen dağıtım töreninde, şehitliğin kutsal ve Allah katında oldukça yüce bir mertebe olduğunu söyledi. Şehitlerin bu vatan için fedakarlıklarıyla çok özel ve kıymetli olduğunu ifade eden Öçal, "Abdulkadir Zeki Gülmez 4 yılda yaklaşık 9 bin sandalye dağıtımında bulunmuş. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Abdulkadir Zeki Gülmez de 8 bin 930'uncu sandalyenin ihtiyaç sahiplerine verilmesine katkı sağlamaktan onur duyduğunu söyledi.