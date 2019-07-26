Hırsız ticari taksiyle kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

girdiği bir evdeki tüm altın takıları ve duvardaki televizyonu çalan hırsız, ticari taksiyle kaçarken devriye ekiplerine yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince İstiklal mahallesinde yapılan kontrollerde; durdurulan bir ticari taksinin içerisinde bir adet LCD televizyon gören polis, araçta müşteri olarak bulunan O.K. isimli şüpheli şahsı, sorulan sorulara çelişkili cevaplar vermesi üzerine araçtan indirerek üzerinde ve bagajda arama yapınca gözlerine inanamadı. Ticari taksinin bagajında yapılan aramada bir kuyumcu çantasında 2 metre altın zincir, 5 adet 30 gramlık altın bilezik, 1 adet altın bilezik seti, 1 adet kalın zincirli altın kolye, 2 adet çeyrek altın, 1 adet altın bileklik, 1 adet inci kolye, 5 adet yüzük, 4 adet kol saati, 2 adet kol düğmesi, 1 adet imitasyon bayan bileklik, 2 dolar, şahsın yapılan üst aramasında da, 1 adet yan keski, 1 adet tornavida, 1 adet el feneri, çok sayıda tel toka ve iğne ele geçirildi. O.K. altınlarla birlikte Emniyete götürülürken yapılan araştırmada ele geçirilen malzemelerin Konak mahallesinde bir ikametten çalındığı tespit edildi. Çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.