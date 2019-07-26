Mersin’in Altın kulaçları

BUGÜN NELER OLDU

stanbul'da düzenlenen'nda Mersinli yüzücüler şov yaptı.Yüzücüler, yarış sırasında ters akıntı ve sudaki ani ısı değişimleri nedeni ile oldukça zor anlar yaşadıklarını söyledi.ÇALIŞMAYA DEVAMKanlıca İskelesi'nden boğaza atlayan sporcular, 6.5 kilometrelik parkuru tamamlayıp, yarışı Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda bitirdi.Kadınlar kategorisinde de Ilgın Çelik 47 dakika 19 saniyelik rekor derecesi ile şampiyonluğunu ilan ederken, aynı kategorinin 3'üncülüğünü de 50 dakika 9 saniye ileelde etti.Çalışmalarını kent merkezindeki olimpik havuzda sürdüren şampiyon yüzücüler, elde ettikleri başarıyı ve karşılaştıkları zorlukları anlattı.