Mersin’in Altın kulaçları

stanbul'da düzenlenen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
'nda Mersinli yüzücüler şov yaptı. TED Mersin Koleji sporcuları Melikşah Düğen (17) erkeklerde, Ilgın Çelik (17) ise kadınlarda 1'incilik kürsüsüne çıktı. 14 yaşındaki Şira Nur Eroğlu ise kadınlarda 3'üncü olmayı başardı.
Yüzücüler, yarış sırasında ters akıntı ve sudaki ani ısı değişimleri nedeni ile oldukça zor anlar yaşadıklarını söyledi. Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak kabul edilen yarışta 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 sporcu birincilik mücadelesi verdi.
ÇALIŞMAYA DEVAM
Kanlıca İskelesi'nden boğaza atlayan sporcular, 6.5 kilometrelik parkuru tamamlayıp, yarışı Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda bitirdi. Büyük mücadeleye sahne olan yarışı erkeklerde Melikşah Düğen 48 dakika 28 saniye ile birinci olarak bitirdi.
Kadınlar kategorisinde de Ilgın Çelik 47 dakika 19 saniyelik rekor derecesi ile şampiyonluğunu ilan ederken, aynı kategorinin 3'üncülüğünü de 50 dakika 9 saniye ile Şira Nur Eroğlu
elde etti. Organizasyonun ardından kente dönen sporcular, gelecek dönemdeki yeni şampiyonalar için hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Çalışmalarını kent merkezindeki olimpik havuzda sürdüren şampiyon yüzücüler, elde ettikleri başarıyı ve karşılaştıkları zorlukları anlattı.