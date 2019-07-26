Mersinli Milli okçuların gözü altın madalyada

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Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında altın madalya elde eden Mersinli iki milli sporcu, İspanya'da düzenlenecek Gençler Kadetler Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı hedefliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de 1-7 Temmuz'da düzenlenen 4. ayak yarışmalarından altın madalyayla dönen 16 yaşındaki Ali Aydın ile 17 yaşındaki Samet Ak, yeni madalyalar kazanmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. ALI ve Samet, İspanya'da düzenlenecek olan Gençler Kadetler Açık Hava Dünya Şampiyonası'na Doğu Akdeniz'in sıcak havası ve bunaltıcı nemine rağmen yoğun tempoyla hazırlanıyor. Milli okçu Ali Aydın, Berlin'de elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu söyledi. Bu başarının önlerindeki şampiyonaya daha öz güvenle bakmalarını sağladığını anlatan Ali, emeklerinin karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. "İSPANYA'DAKI şampiyonada hem bireyselde hem de takımda madalya hedefliyoruz. Madalya alma şansımız yüksek. Büyüklerde bunu başarabiliyorsak, yıldızlarda da neden başarmayalım. Ülkemize başarıyla döndüğümüzde kendimizi çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Çünkü dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletiyoruz. Bu süreçte sadece önümüzdeki şampiyonaya değil 2020'deki olimpiyatlara da hazırlanıyoruz. Hedef altın madalya. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Yorucu bir o kadar da iyi ilerliyoruz."