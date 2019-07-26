Sosyal Tesisler’in YKS başarısı

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Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerde eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde öğrencilere her kademede destek kursları veren Şahinbey Belediyesi, ücretsiz kitap dağıtımları, birebir ders anlatımları ve motivasyon seminerleri ile sınava hazırlanan öğrencilere tam donanımlı eğitim imkanı sunuyor. Eğitime destek kurslarından bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık kurslarında eğitim alarak başarılı olan öğrencileri tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Başkan Tahmazoğlu, gençlere vakitlerini çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Sadece ben odaklı değil biz odaklı çalışmalıyız. Topluma faydalı bireyler olmamız gerekiyor. Dolayısıyla tüm insanlara faydalı olacak çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.