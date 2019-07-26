Tarsus Ticaret Borsası’nda akreditasyon eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Ankara'da TOBB merkezinde "Akreditasyon Denetimleri Öncesi Bilgilendirme Eğitimi" ne katılırken, TOBB Akreditasyon Müdürü Özge Karatepe ile TOBB Akreditasyon Personeli Başak Ayık tarafından gerçekleştirilen eğitime Oda ve Borsaların Genel Sekreterleri ile akreditasyon birim personelleri katılımcı oldu. Akreditasyon Sistemine ilişkin kurallar bütününün açıklığa kavuşturulduğu eğitim süresince, Akreditasyon Standardı Kriterleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu. Eğitime katılan temsilcilere Akreditasyon Standardının Temel Yeterlilikleri ve Temel Hizmet kriterleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Eğitimde ; Planlama, Analiz, Çözüm, İkna ve Sistematik yol haritası üzerine Ebru Ağduk'un sunumunun ardından TOBB Odalar Müdürü Volkan Tufan, TOBB'nin Kurumsal Yapı ve Faaliyetleri üzerine bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.