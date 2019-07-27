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Çukurova hukuk 87 mezununu törenle uğurladı

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Çukurova hukuk 87 mezununu törenle uğurladı
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Fakültesi 8. Dönem Mezunlarını uğurladı. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılını başarı ile tamamlayan genç hukukçular keplerini fırlatarak mezun oldu. ÇÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bilgili, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun ile davetliler katıldı. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bilgili, "Fakültemizde eğitim öğretim gören toplam 1205'e varan lisans öğrencilerimizden bugün 87'sini mezun vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Prof. Dr. Bilgili, "Böylece, 2007 yılında kurulan ve 8. dönem mezunlarını veren ÇÜ Hukuk Fakültesinin mezun sayısı 776'ya ulaşmış olmaktadır" şeklinde konuştu.
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Çukurova hukuk 87 mezununu törenle uğurladı
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