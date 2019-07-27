Gönüllü folklorcular kahvaltı da buluştu

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Balkanlardaelde ettikleri başarılarından dolayı Silifke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ayhan Koçak'ın verdiği ve bizzat katıldığı kahvaltıda bir araya gelen Gönüllü Folklor Ekibini Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve Eşi Hayriye Cinbir'de yalnız bırakmadı. Ayrıca Halk Oyunları Grubu ile Balkanlara giden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Sezer, Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Kemal Ateş ve Halk Oyunları ekibinin aile bireyleri katıldı. 25 ila 60 yaş arası folklor sevdalısından oluşan ekip kahvaltı sonrasında Balkanlarda büyük bir coşku ile karşılandıklarını, sergiledikleri oyunların ayakta alkışlandığını dile getirerek, ilki geçen yıl ikincisi de bu yıl olmak üzere ilk kez halk eğitim bünyesinde bir ekibin yurtdışına çıktığı belirtildi. Gönüllü Halk Oyunları Ekibini kahvaltıda yalnız bırakmayan Kaymakam Cinbir, "Siz gönüllü folklorcularla Silifkemiz'i ve Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil ettiğiniz için gurur duyuyoruz. Geçen yıl aynı grup Makedonya Ohrid ve struga festivalinde Ülkemizi temsil etti. Önümüzdeki dönmelerde bir çok yurtdışı festivallerinden davet aldıklarını biliyoruz" dedi.