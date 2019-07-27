Hedefimiz ligde kalıcı olmak

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından, İdman Yurdu 1925 Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde yaptığı genel kurul sonrası yeni yönetimini ve görev dağılımını belirledi. İdmanyurdu 1925 Spor Kulübü Basın Sözcüsü Sinan Koç, Mersin'in takımı olduklarını belirterek, "40 kişiden oluşan yönetim kurulumuzu ile bu yıl Bölgesel Amatör Lige yükselen ekibimizin hedefi, Mersinli genç ve yetenekli oyunculardan bir kadro oluşturarak, ligde kalıcı olabilmektir" dedi. Koç sözlerine şöyle devam etti: "Mersin'in geleceği, Mersin'in öz kaynağı olan çocuklarıdır ve bu çocuklarımızla başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. BAL'da Mersin'i temsil edecek olan İçel İdman Yurdu ve Meskispor'a da başarılar dileriz. Kurduğumuz yönetim kurulu sorumluluğunun farkında. Başkanımıza ve yönetici arkadaşlarımıza güvenim sonsuzdur. Mersin halkının bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz."