Kahramanlı, filosunu 50 araçla güçlendirdi

Mersin'de bulunan ve yurtiçinin yanı sıra İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Almanya, Fransa, İtalya başta olmak üzere yurtdışında da birçok ülkeye hizmet götüren Kahramanlı Lojistik, 50 adet Mercedes-Benz 1841 LSnRL çekici ile filosunu güçlendirdi. Kahramanlı Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahramanlı, "Mersin'de, Türkiye'nin her yerinde ve dünyada Kahramanlı Grup olarak çalışıyoruz" dedi. Kahramanlı, "Bu güne kadar çok büyük krizler yaşadık. O dönemde Euro, dolar yoktu mark vardı. Faizlerin çok yüksek olduğu dönemleri gördük. Bütün krizlerde Kahramanlı olarak hep yatırım yaptık. Krizleri hep fırsata çevirdik. Bu dönem yaşadığımız kriz biraz farklı ve ağır bir kriz. İnanıyorum ki bu krizden iyi sonuçla çıkacağız. Tabi bu ekip ruhu ve çalışmayla olur. Bugün Türkiye'de örneği olmayan bir tesise sahibiz. 55 dönüm üzerinde hem kapalı hem açık alanda DRY Portumuz var" dedi. "Gaziantep, Konya gibi illere ihracat ve ithalat yapıyoruz" diye konuşan Ali Kahramanlı, "Yüzde 90 kendi işimizi yapıyoruz. Burası da bir liman. MİP'de deniz limanı var. Bizde ise kara limanı var. Böyle bir dönemde böyle bir yatırım yapmak her yiğidin harcı değil. Her zaman krizleri fırsata çevirdik. Şimdide krizi fırsata çevireceğiz inşallah. Kriz olabilir. Krizi bekleyecek halimiz yok. Kriz bizi beklesin" dedi. Kahramanlı Group'u motive eden şeyin kendi DRY Portu olduğunu belirten Ali Kahramanlı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bizi motive eden kendi DRY Portumuz. Bizi bu güce iten kendi kara limanımız olması. Irak, İran'a giden çoğu malı kendi DRY Portumuzdan gönderiyoruz. Bizim işimiz sadece DRY Porttan ibaret değil. Şu ana kadar 60 aracımız vardı. Yeni araçlarla 110 aracımız olacak. Bu güne kadar öz araçlarımızla çalıştık" diye konuştu. Kahramanlı yeni araçları Mercedes-Benz Türk İkinci El Otobüs Kamyon Satış Direktörü Didem Özensel'den teslim aldı.