Vali Demirtaş Ziraat Odası yöneticileri ile bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Ali Mehmet Sarsal ve beraberindeki heyet ile makam toplantı salonunda bir araya geldi. Sarıçam ilçesindeki tarımsal faaliyetlerin genel durumu, ilçedeki üreticilerin tapu ve muz seralarıyla ilgili talep ve beklentileri hakkında misafirleriyle görüş alışverişinde bulunan Vali Demirtaş, taleplerin yerine getirilmesi hususunda gerekli çalışmaların başlatılacağını dile getirdi. Kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür eden Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Ali Mehmet Sarsal ise gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.