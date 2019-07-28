3. Bölge ile istihdam DAHA ÇOK ARTACAK

MTOSB Başkanı Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ve hedeflerini anlattı. Tekli, özellikle 3. Bölgede gelinen son durum ile 4. Bölge ve 5. Bölge hedefleri üzerinde durdu. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, 3. Bölgede 28 parselin tahsisini gerçekleştirdiklerini, 4. ve 5. Bölgelerde çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Tekli, "3. Bölgede ciddi bir talep yoğunluğu var. Bebek mamasından beyaz eşya üretimine kadar birçok sektörde başvurular bölgeye akın akın geliyor. Bölgede kısa sürede sanayi tesislerinin bacalarının tüttüğünü göreceğiz. Bölgede hedeflenen istihdam yaklaşık 6 bin" dedi.

KONTROLÜ BIZ ÜSTLENDIK

OSBÜK yönetiminde de yer alan Tekli, Ankara'da 5 Temmuz'da OSBÜK seçimlerinin yapıldığını anımsatarak, iki yıl önce açıklanan reform paketi ile OSBÜK'ün dernek statüsünden çıkıp tüzel kişilik kazanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlandığını belirtti. Bu çerçevede, Türkiye'deki tüm OSB'lerin OSBÜK'e kaydının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Tekli, "Şu an 331 OSB kayıtlı, yaklaşık 800 de delegemiz var. Biz, Ankara'da Mersin'i 14 delege ile temsil ediyoruz. Denetleme görevi bize verildi. Bu çerçevede şu anda 25 OSB'nin kontrolünü biz üstlendik" dedi.

EN BÜYÜK KAZANCIMIZ

Daha sonra MTOSB bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Tekli, 1. ve 2. bölgelerdeki çalışmaları sürerken, yaklaşık 19 bin kişilik istihdamın da artarak devam ettiğini vurguladı. Tekli, "Bizim en büyük kazancımız; hiçbir krizin, hiçbir söylentinin bizi etkilememesi. Fabrikalarımızın şu an işçi çıkarmayıp sayıyı artırma yönleri de bizi en çok sevindiren konu" diye konuştu. 4. Bölge olarak planlanan yaklaşık 80 hektarlık arazinin yüzde 67'sinin kamulaştırmasını MTOSB olarak gerçekleştirdiklerini belirten Tekli, şahıslara ait olan yüzde 33'lük bölümün kaldığını kaydetti. 2. Bölgenin üstünde yer alması planlanan 5. Bölge ile ilgili çalışmalara da değinen Tekli, "293 hektarlık alanını yüzde 37'lik kısmını satın alma ve hazine arazisi olarak müracaat ettik. Burayı da sanayiye dönüştürme konusunda hızlı bir şekilde çalışıyoruz. 3. Bölgede elde ettiğimiz arsa gelirlerini bekletmeden 4. ve 5. Bölgelere harcayarak OSB'lerimizin sınırlarını

ne kadar artırırsak o kadar çok fabrikaya sahip oluruz ümidiyle uğraşlarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. YAKLAŞIK 2 AY SONRA

MTOSB 2. ve 3. Bölgelere hizmet edecek, mevcut yola alternatif olarak planlanan 800 metre uzunluğundaki Kürkçü Mahallesi3. Bölge arasındaki bağlantı yolunun genişletilmesi çalışmalarının, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi işbirliğinde devam ettiğini dile getiren Tekli, "Yaklaşık 2 ay sonra otobanla buluşmayı ümit ediyoruz. Çalışmalar ciddi şekilde sürüyor. Çalışmaların takipçisiyiz. Bu çalışmalarla 12 ay içinde otobana çok rahat bir şekilde bağlanırız diye düşünüyoruz. Sanayicilerimiz, heyecanla otobana bağlanmayı bekliyor" şeklinde konuştu.