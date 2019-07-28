Demirspor affetmedi

BUGÜN NELER OLDU

eni sezon hazırlıklarını Bolu'nun'ndeki bir otelde sürdüren TFF 1. Lig kulübü, otelin sahasındatakımlarından Zira ile hazırlık maçı yaptı.Adana Demirspor karşılaşmaya,ilk 11 ile başladı. Azerbaycan ekibi iseilk 11 ile sahaya çıktı. 3 GOLLÜ GALİBİYET'in ilk golünü penaltıdan 17. dakikadaattı.İkinci yarıya hızlı başlayan Zira, 57. dakikada'nın golü ile farkı bire indirdi.Maçın son dakikasında Azerbaycan ekibinden, farkı bire indirdi.